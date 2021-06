Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup offert au Barça pour oublier Wijnaldum ?

Publié le 16 juin 2021 à 19h00 par T.M.

Suite à l’échec avec Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone doit se trouver une nouvelle solution pour son milieu de terrain. Et celle-ci serait servie sur un plateau aux Blaugrana.

Au FC Barcelone, on s’imaginait déjà officialiser l’arrivée de Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat. Finalement, c’est le PSG qui a raflé la mise, se montrant plus convaincant et plus rapide auprès du Néerlandais. Voyant ce coup lui passer sous le nez, le club catalan doit donc regarder ailleurs afin de renforcer son milieu de terrain. Ces dernières jours, il a notamment été question d’un intérêt pour Ilkay Gündogan (Manchester City), mais c’est du côté de l’autre club de Manchester, Manchester United, que le renfort des Blaugrana dans l’entrejeu pourrait se trouver.

L’option Van de Beek ?