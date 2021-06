Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba prêt à snober Al-Khelaïfi ?

Publié le 19 juin 2021 à 11h45 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat à Manchester United semblerait ne pas être dans ses plans, Paul Pogba pourrait rebondir au PSG qui se serait entretenu avec son agent. Néanmoins, la donne n’aurait pas vraiment évoluée à ce jour et la Juventus demeurerait favorite à sa signature.

Ces dernières semaines, L’Équipe a révélé les trois secteurs prioritaires à renforcer au cours du mercato estival aux yeux de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait voir débarquer un latéral gauche, un arrière droit ainsi qu’un milieu central. Pour ce qui est de la dernière option, la piste Paul Pogba serait grandement appréciée à la fois par Leonardo et l’état-major du PSG. Foot Mercato annonçait courant mars des contacts entre Leonardo et Mino Raiola. Et d’après RMC Sport, ce serait Nasser Al-Khelaïfi qui aurait dernièrement discuté avec l’agent de Paul Pogba à l’occasion d’une entrevue survenue à Nice ces derniers jours.

La Juventus toujours favorite pour le transfert de Pogba ?