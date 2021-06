Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un gros coup avec Paul Pogba !

Publié le 18 juin 2021 à 17h30 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, avec notamment un intérêt prononcé du PSG.

Leonardo commence le mercato sur les chapeaux de roues. Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, le directeur sportif du Paris Saint-Germain va passer à la vitesse supérieure. Les médias français comme italien s’accordent pour dire que le recrutement de Gianluigi Donnarumma ne serait plus qu’une question de jours, avec un contrat de cinq ans qui l’attendrait déjà au PSG. Lui aussi en fin de contrat, il a décidé de ne pas prolonger avec le Milan AC et après avoir été approché par la Juventus et le FC Barcelone, il semble bien avoir jeté son dévolu sur le PSG. Mais ce n’est pas tout ! Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com ce vendredi, que Leonardo se rapproche d’Achraf Hakimi. Après avoir présenté une première offre de 60M€, le PSG l’aurait revue à la hausse et est désormais plus proches des montants réclamés par l’Inter pour laisser filer son latéral.

Le PSG garde un œil sur Paul Pogba

N’importe quel club, même le plus ambitieux, pourrait très bien s’arrêter là. Pas le Paris Saint-Germain ! Ce vendredi, Le Parisien explique que du côté du club de la capitale on lorgnerait Paul Pogba, qui est actuellement à l’Euro avec l’équipe de France. Il faut dire qu’il ne reste qu’un an de contrat au Français à Manchester United et les différentes déclarations de Mino Raiola, ne laissent pas vraiment penser à une prolongation. Le PSG n’est pas seul sur ce coup, puisqu’en Italie Tuttosport assure que la Juventus rêverait toujours d’un retour de Pogba, qui a quitté le club en 2016. Cela pourrait toutefois uniquement passer par un échange avec Cristiano Ronaldo, qui semble pour le moment compliqué.

Al-Khelaïfi discute avec Raiola