Mercato - PSG : Le Qatar passe la seconde pour son recrutement XXL !

Publié le 18 juin 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 18 juin 2021 à 14h37

Désireux d’effectuer un mercato estival très ambitieux, le PSG est en train de boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et semble idéalement parti pour enchainer derrière avec Achraf Hakimi comme le10sport.com vous le révèle. Le Qatar est donc en train de donner à Leonardo les moyens de ses ambitions…

Logiquement impacté par les conséquences financières de la crise sanitaire mondiale en plus des restrictions liées au fair-play financier, le PSG a été contraint de limiter ses dépenses sur le marché des transferts ces dernières années. Mais comme l’a récemment confié Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe, la donne sera différente cet été : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire (…) Des gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a confié le président du PSG. Et alors que le recrutement de Georginio Wijnaldum a déjà été officialisé, le club de la capitale va continuer sur sa lancée…

Donnarumma arrive… Hakimi ensuite ?

Gianluigi Donnarumma, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, devrait bel et bien passer sa visite médicale lundi prochain avant d’officialiser son arrivée au PSG pour cinq ans. Le portier italien, géré par Mino Raiola, sera amené à occuper le rôle de doublure de Keylor Navas avant d’assurer, à terme, sa succession. Par ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce vendredi, le PSG et l’Inter Milan sont tout proches d’un accord pour le transfert d’Achraf Hakimi, à hauteur de 70M€, et le latéral droit marocain se rapproche donc sensiblement du Parc des Princes. Rien n’est encore bouclé et les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais un accord est en très bonne voie selon nos informations. Un dossier jugé prioritaire par le Qatar depuis plusieurs semaines, et avec Donnarumma et Hakimi, le PSG repasse donc en position de force sur le marché des transferts.

