Mercato - PSG : Guardiola fait une fleur à Leonardo pour Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 14h15 par D.M.

Manchester City ne serait pas intéressé par Sergio Ramos, qui a annoncé son départ du Real Madrid. Le défenseur espagnol figure dans le viseur d'autres clubs de Premier League, mais aussi du PSG.

Sergio Ramos ne portera plus le maillot du Real Madrid. Agé de 35 ans, le défenseur espagnol a annoncé qu’il mettait fin à son aventure madrilène, débutée en 2005. « Ces derniers mois, le club m’a fait une proposition d’un an avec une baisse de salaire. Je veux dire qu’il n’y avait pas de problèmes économiques. Je voulais deux ans et de la tranquillité pour moi et ma famille. Durant les dernières discussions, j’avais accepté l’offre d’un an, mais on m’a dit que ce n’était pas possible, que l’offre avait expiré. (…) Les circonstances sont comme elles sont. J’ai dit que j’acceptais l’offre qu’il y avait sur la table, mais on m’a dit qu’elle avait expiré. Mais je suis fier de ce que j’ai réussi. Je reste avec cette saveur. (…) J’en suis venu à accepter l’offre d’un an car il fallait prendre une décision, mais on ne m’avait jamais dit qu’il y avait une date d’expiration. C’est respectable, mais cela m’a surpris » a-t-il confié ce jeudi devant la presse. Sergio Ramos n’a pas l’intention de raccrocher les crampons et recherche une nouvelle équipe.

Manchester City n'est pas intéressé par Sergio Ramos