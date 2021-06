Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 10h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos a annoncé ce jeudi qu'il allait quitter le Real Madrid cet été. Alors que le nom de l'Espagnol a été lié au FC Séville dernièrement, Monchi a fermé totalement la porte à son retour. De bon augure pour le PSG, puisqu'il aurait été approché par le clan Sergio Ramos en vue d'une arrivée cet été.

Après avoir annoncé son départ du Real Madrid ce jeudi en conférence de presse, Sergio Ramos a fait passer un message clair sur son avenir. Et comme il l'a expliqué clairement, il ne sait pas encore dans quel club il évoluera la saison prochaine, mais dans tous les cas ce ne sera ni au FC Séville, ni au FC Barcelone. « Nous n'avons à aucun moment pensé à quoi que ce soit avec aucune équipe. Depuis janvier, date de mon entrée sur le marché, il y a eu quelques appels. Mais nous n'avons jamais eu l'intention de quitter le Real Madrid. A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi. Séville est mon deuxième club, mais pour le moment je ne considère pas cette option, et eux non plus. Barcelone ? C'est un grand non, aussi grande que le Bernabéu. Où la famille veut-elle aller ? L'important n'est pas le lieu, c'est avec qui. Peu importe que vous preniez un avion ou une voiture. L'objectif est d'être uni, ce qui a été l'une de mes plus grandes forces. Mon bonheur dépend d'eux et c'est pourquoi je voulais qu'ils viennent avec moi. C'est difficile parce que ça fait tellement d'années. Mais c'est un "à bientôt » , a expliqué Sergio Ramos.

«Le retour de Sergio Ramos à Séville n'a jamais été une option»