Mercato - PSG : Un grand nom du football espagnol en approche ?

Publié le 18 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Contraint de quitter le Real Madrid faute d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat, Sergio Ramos serait emballé par l’idée de rejoindre le PSG.

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a été contraint de quitter le Real Madrid. En effet, comme il l’a fait savoir en conférence de presse jeudi, le désormais ex-capitaine merengue a révélé qu’il voulait deux années de contrat supplémentaires lorsque le club merengue ne lui en proposait qu’une. Et une fois que le joueur avait pris la décision d’accepter l’offre du Real Madrid, le délai aurait été dépassé selon lui. De quoi le pousser à quitter le club de son coeur et de rejoindre… le PSG ?

Ramos voudrait venir au PSG !