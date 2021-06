Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sensation de l’Euro prévient Leonardo !

Publié le 18 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Manuel Locatelli figurerait dans les petits papiers de Leonardo pour ce mercato estival, le PSG serait contraint de prendre son mal en patience alors que l’international italien s’est dit pleinement focalisé sur l’Euro avec sa sélection.

En pleine forme avec Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli a beaucoup fait parler de lui sur et en dehors du terrain. En effet, le milieu de terrain neroverdi aurait tapé dans l’oeil des plus grandes formations européennes dont le Real Madrid et le PSG. En quête d’un milieu de terrain au cours du mercato estival, Leonardo songerait à Locatelli qui réalise un début d’Euro époustouflant avec la sélection italienne, en témoigne son doublé mercredi soir avec la Squadra Azzura face à la Suisse (3-0).

Locatelli ne pense qu’à l’Euro !