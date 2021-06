Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation de l’Euro qui fait rêver Leonardo !

Publié le 17 juin 2021 à 12h30 par A.C. mis à jour le 17 juin 2021 à 12h32

Homme du match lors de la rencontre entre l’Italie et la Suisse en phase de groupe de l’Euro, Manuel Locatelli est scruté par les plus grands clubs d’Europe, dont le Paris Saint-Germain.

En Serie A, il est déjà bien connu. Débutant au Milan AC à seulement 19 ans, Manuel Locatelli était l’un des symboles de la renaissance du club lombard. Il l’a finalement quitté pour Sassuolo, mais cela a été un tournant décisif de sa carrière. Sous la houlette de Roberto de Zerbi, le jeune Locatelli s’est épanoui et rapidement adapté au jeu rapide et fluide des Neroverdi , jusqu’à devenir cette saison une véritable référence dans le championnat italien. Il a fallu attendre ce 16 juin, pour que l’Europe puisse enfin découvrir Locatelli. Titulaire dans l’entrejeu de Roberto Mancini en l’absence de Marco Verratti, il a tout simplement livré une prestation éblouissante, menant la Squadra Azzurra vers un large succès sur la Suisse (3-0). Son doublé a déjà offert une place en huitième de finale à l’Italie, qui se demande désormais si Verratti pourra vraiment reprendre sa place de titulaire.

« Je ne sais ce que l’avenir me réserve »

Les grands clubs européens ont senti venir le joueur de 23 ans. Ces derniers mois, ils ont été nombreux à s’y intéresser, tâtant le terrain auprès de Sassuolo. Cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, de Manchester City, du Real Madrid, mais surtout la Juventus, qui aurait déjà tenté une approche l’été dernier. Pour le moment, Manuel Locatelli ne se laisse toutefois pas distraire par tout cela. « Je ne sais ce que l’avenir me réserve. Je ne veux pas trop y penser d’ailleurs, je veux simplement profiter de cet Euro et de ce groupe italien fantastique » a expliqué le milieu de la Squadra Azzurra après la victoire sur la Suisse, au micro de Sky Sport Italia . « Je suis vraiment fier de ce match, je fais partie d’un groupe incroyable. Si l’Euro avait eu lieu l’été dernier, je ne pense pas que j’aurais été pris... quelque part cette pandémie m’a aidé ». Il y a toutefois un club qui semble déjà avoir pris une large avance...

Direction la Juventus pour Locatelli ?