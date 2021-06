Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle opération Leonardo doit boucler en priorité avec Raiola ?

Publié le 17 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Très actif sur le mercato, Leonardo a notamment enchainé les réunions avec Mino Raiola avec lequel il pourrait boucler plusieurs opérations cet été. Mais laquelle est la plus urgente ?

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être très actif pour renforcer son effectif. Et le recrutement parisien est déjà bien lancé puisque Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool. Mais bien évidement, le PSG ne va pas s'arrêter en si bon chemin et devrait attirer d'autres joueurs d'ici le 31 août. La piste menant à Achraf Hakimi est d'ailleurs une priorité tant le club de la capitale a besoin d'un latéral droit. Mais c'est bien avec Mino Raiola que Leonardo devrait faire affaires cet été. Quelle doit être la priorité des deux hommes ?

L'axe Leonardo-Raiola va tourner à plein régime

Ce n'est pas un secret, Mino Raiola et Leonardo sont très proches et ont bouclé plusieurs opérations par le passé. Mais cet été, l'agent italo-néerlandais devrait avoir une influence encore plus grande sur le recrutement du PSG. Et pour cause, Mino Raiola gère notamment les intérêts de Gianluigi Donnarumma, dont l'arrivée est imminente, mais également d'Alphonse Areola qui pourrait être poussé au départ par le portier italien. Et ce n'est pas tout puisque l'agent de Zlatan Ibrahimovic est également celui de Moise Kean, qui souhaite rester à Paris après son prêt d'un an, mais aussi de Xavi Simons qui devrait prolonger au PSG. Enfin, Mino Raiola pourrait bien rendre un beau service à Leonardo en tentant de placer Mitchel Bakker dans un autre club, ou faisant le forcing pour envoyer un certain Paul Pogba au PSG.



Selon vous, quelle opération avec Raiola doit être la priorité du PSG ?