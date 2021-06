Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se bat comme un diable dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 17 juin 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le PSG a fait d’Achraf Hakimi sa grande priorité pour renforcer le flanc droit de sa défense, Leonardo serait maintenant prêt à revoir à la hausse sa première offre afin d’arracher la signature du Marocain de 22 ans.

L’un des chantiers prioritaires du Paris Saint-Germain en ce début de fenêtre estivale des transferts est de recruter un nouvel homme pour occuper le flanc droit de sa défense, là où Alessandro Florenzi a déçu lors de sa saison en prêt. Dans cette perspective, le club de la capitale travaille d’arrache-pied dans l’optique d’arracher Achraf Hakimi à l’Inter, l’écurie lombarde étant ouverte à l’idée d’une vente afin d’assainir ses finances. Après une première offre refusée par les Nerazzurri , le PSG a même tenté de proposer d’inclure des joueurs dans le deal afin de diminuer le montant de la transaction comme le10sport.com vous l’a annoncé. Cependant, cette solution ne satisfait pas l’Inter, chose qui ne laisse donc d’autre choix à Leonardo que de revoir son offre initiale à la hausse.

Le PSG tente le tout pour le tout pour Achraf Hakimi !

Et c’est précisément ce que serait prêt à effectuer le directeur sportif du PSG à en croire les informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Le quotidien sportif italien explique effectivement que l’écurie parisienne pourrait maintenant revoir son offre initiale de 60 M€ à la hausse en la passant à 70 M€. De plus, si Chelsea serait une vraie menace dans le dossier, les Blues proposeraient d’inclure Emerson Palmieri dans le deal, chose qui ne conviendrait pas à 100% à l’écurie lombarde. Celle-ci serait en train de temporiser, et la Gazzetta dello Sport indique alors que cette nouvelle offre attendue de la part du PSG pourrait être à même de faire bouger les choses dans ce dossier qui traîne en longueur depuis maintenant trois semaines.

Des plans B seraient malgré tout à l’étude

Toute la question est maintenant de savoir si cette nouvelle offensive du PSG convaincra enfin l’Inter de laisser filer Achraf Hakimi, qui aurait d’ores et déjà un accord avec l’écurie parisienne selon certaines informations parues en Italie. Cas contraire, il faudra voir ce que décidera Leonardo, entre surenchérir ou se concentrer sur d’autres cibles. Effectivement, si Achraf Hakimi se détache clairement comme la priorité des Parisiens, il ne serait pas le seul joueur ciblé. Le PSG a notamment été annoncé sur les traces de Serge Aurier, lui qui n’est clairement pas opposé à l’idée d’effectuer son grand retour dans la capitale française. Parallèlement, le nom de Kieran Trippier a été lié aux pensionnaires du Parc des Princes. Enfin, l’option de voir l’option d’achat d’Alessandro Florenzi fixée à 9 M€ être levée auprès de l’AS Roma ne serait pas totalement à écarter pour l’heure. Affaire à suivre, tout indiquant que la réponse de l’Inter à la nouvelle offre du PSG sera clé pour la suite du dossier.