Mercato - PSG : Leonardo va revenir à la charge pour Hakimi !

Publié le 17 juin 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG est fortement intéressé par la perspective de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, le club de la capitale devrait très bientôt revenir à la charge dans le dossier.

Après avoir enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum et être en passe d’officialiser celle de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur le dossier Achraf Hakimi. L’international marocain de 22 ans se détache comme la grande priorité des pensionnaires en ce début de mercato estival dans l’optique de renforcer le flanc droit de la défense parisienne. En ce sens, des négociations se tiennent avec l’Inter depuis maintenant plusieurs semaines. Et après une première offre de 60 M€ repoussée par les Nerazzurri , le PSG pourrait très vite revenir à la charge dans le dossier.

Une nouvelle offre chiffrée à 70 M€ serait attendue !