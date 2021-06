Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est programmé pour l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 17 juin 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 17 juin 2021 à 8h24

Tandis qu’il est annoncé que le PSG a trouvé un accord avec Gianluigi Donnarumma, la date de sa visite médical est désormais connue avec précision.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico dans son effectif, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu manquer l’opportunité Gianluigi Donnarumma. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain à l’AC Milan, le portier italien devrait prendre la direction du club de la capitale très prochainement. Comme cela a été annoncé dans les médias ces derniers jours, le PSG le joueur représenté par Mino Raiola se seraient entendus sur les contours d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2026, assorti d’un salaire de 12 M€/an bonus compris. Tout serait bouclé dans cette optique, et seule manquerait la visite médicale pour sceller le dossier de manière définitive.

Visite médicale lundi prochain pour Gianluigi Donnarumma !

Et en plein coeur de cet Euro 2020, la date d cela visite médicale de Gianluigi Donnarumma a longtemps été incertaine. Effectivement, il a un temps été annoncé qu’elle pourrait avoir lieu le week-end dernier, puis il a ensuite été avancé qu’elle aura lieu après le Italie-Suisse de ce mercredi. Mais désormais, la date parait enfin fixée ! Et pour cause, à en croire les informations de Gianluca Di Marzio, les tests médicaux de Gianluigi Donnarumma avec le PSG auront lieu lundi prochain. Une fois celle-ci satisfaite, l’écurie parisienne sera ainsi en mesure d’annoncer officiellement l’arrivée de l’Italien dans son effectif.