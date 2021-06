Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est coincé dans ce dossier brûlant du moment !

Publié le 17 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du moment au PSG, Achraf Hakimi a un prix de départ fixé à 80M€ par l’Inter Milan. Et la direction du club italien n’en démord pas…

Leonardo ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat de 9M€ fixée avec l’AS Rome pour le transfert d’Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG est plus que jamais en quête d’un nouveau latéral droit pour cet été. La piste la plus chaude actuellement mène à Achraf Hakimi, le défenseur marocain de l’Inter Milan, dont le prix de départ est fixé à 80M€. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG tente d’inclure un ou plusieurs joueurs dans l’opération pour faire baisser le prix d’Hakimi, mais…

L’Inter réclame du cash pour Hakimi

Selon les révélations de de La Gazzetta dello Sport, la réponse serait très ferme de la part de l’Inter Milan : pour recruter le latéral droit marocain, il faudra débourser 80M€ en cas, et sans échange de joueur. Le PSG conserverait malgré tout son avance dans ce dossier, mais si le Qatar souhaite absolument faire venir Hakimi, il devra vraisemblablement mettre la main au portefeuille.