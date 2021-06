Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur l'opération Hakimi !

Publié le 16 juin 2021 à 9h15 par A.C.

Leonardo négocie actuellement pour boucler la possible arrivée d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Mais l'Inter Milan refuse d'envisager un échange de joueurs, et réclame uniquement du cash...

Considéré comme l’un des plus grands talents au poste de latéral, Achraf Hakimi fait énormément parler de lui. Son club de l’Inter cherche en effet à le vendre pour équilibrer les comptes et ainsi éviter de sacrifier d’autres cadres, comme Lautaro Martinez ou encore Romelu Lukaku. Mais le prix est très élevé ! En Italie, on assure que les Nerazzurri réclameraient pas moins de 80M€ pour lâcher Hakimi. Le Paris Saint-Germain est intéressé, mais pas prêt à payer une telle somme. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Leonardo négocie avec l’Inter afin de baisser ce montant, notamment en essayant d’insérer un ou plusieurs joueurs du PSG dans le deal.

L’Inter ne veut pas des joueurs du PSG