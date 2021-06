Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur le dossier Hakimi !

Publié le 16 juin 2021 à 23h15 par La rédaction

Cherchant un nouveau joueur au poste de latéral droit, le PSG ciblerait Achraf Hakimi. Si Leonardo doit faire face à la concurrence, l'Inter n'aurait reçu que l'offre du club de la capitale pour le moment pour le Marocain.

Ne sachant toujours pas s’il conservera Alessandro Florenzi cet été, le PSG serait à la recherche d’un latéral droit. Leonardo aurait déjà coché quelques noms sur sa liste. Mais la priorité à ce poste pour le club de la capitale semble être Achraf Hakimi. Les dirigeants parisiens seraient en contacts avancés, que ce soit avec les représentants du Marocain, ou avec l’Inter. Néanmoins, le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque Chelsea suivrait également le joueur de 22 ans. Mais à ce jour, ce serait le club de la capitale qui mènerait les négociations.

L'Inter n'a reçu que l'offre du PSG pour Hakimi