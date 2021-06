Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bon de sortie à 23M€ pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 17 juin 2021 à 19h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude au PSG pour ce mercato estival au poste de latéral droit, Kieran Trippier pourrait être libré par l’Atlético de Madrid contre une offre avoisinant les 23M€.

Si la piste menant à Achraf Hakimi (Inter Milan) semble être la grande priorité du PSG pour se renforcer au poste de latéral droit cet été, le prix fixé par le club italien, de l’ordre de 80M€, freine encore et toujours les négociations. Et parmi les autres options à l’étude pour le PSG, on note également les noms de Serge Aurier (Tottenham) et Kieran Trippier (Atlético de Madrid), et ce dernier pourrait d’ailleurs être plus abordable sur le plan financier pour le PSG.

L’Atlético voudrait 23M€ pour Trippier