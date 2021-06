Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Marco Verratti ?

Publié le 9 juin 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que Marco Verratti est censé être l’un des piliers du PSG pour l’avenir, c’est loin du Parc des Princes qu’il pourrait continuer sa carrière.

Sous contrat jusqu’en 2024, Marco Verratti est heureux au PSG, au point même d’envisager une fin de carrière avec le club de la capitale. Et si l’Italien faisait finalement ses valises ? Il y a quelques semaines, la presse anglaise avait lâché une bombe, révélant de possibles retrouvailles avec Thomas Tuchel à Chelsea. En effet, l’Allemand aurait réclamé à la direction des Blues l’arrivée de Verratti pour cet été et le joueur du PSG serait visiblement tenté par cette possibilité d’aller vivre du côté de Londres.

« Peut-être »