Mercato - PSG : Leonardo va devoir batailler pour Sergio Ramos !

Publié le 17 juin 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il officiellement été annoncé que Sergio Ramos quittera le Real Madrid le 30 juin prochain, le PSG pourrait maintenant s’activer dans l’optique de le recruter. Mais le dossier promet de ne pas être aisé pour l’écurie francilienne…

Le feuilleton Sergio Ramos trainait depuis plusieurs mois, mais bon nombre d’observateurs pensaient que le Real Madrid et le défenseur de 35 ans finiraient par trouver un terrain d’entente dans l’optique d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain. Seulement voilà, il n’en sera finalement rien. En effet, tandis que les deux parties sont restées figées sur leurs positions, les Merengue ont officialisé ce mercredi soir le départ de leur défenseur présent depuis 2005. Une cérémonie d’adieu en son hommage aura lieu ce jeudi, et toute la question est désormais de savoir où Sergio Ramos rebondira dans les prochaines semaines, lui qui n’a bien évidemment pas l’intention de raccrocher ses crampons dès maintenant.

Le PSG se positionne pour Sergio Ramos…

Et visiblement, après avoir profité des opportunités Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne serait pas contre s’attaquer à celle que représente Sergio Ramos. En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce jeudi, le PSG serait séduit par la perspective de s’attacher les services de l’international espagnol. Son expérience du plus haut niveau séduirait tout particulièrement la direction parisienne dans l’optique de se battre sur la scène européenne, et ce un an après le départ de Thiago Silva à Chelsea au terme de son contrat. Cependant, le dossier ne sera pas aisé pour le PSG. Tout d’abord, sur le plan financier, Sergio Ramos n’aurait pas l’intention de revoir ses prétentions salariales à la baisse, les mêmes prétentions qui ont justement en partie conduit le Real Madrid à prendre la décision de ne pas le prolonger.

… mais la partie est très loin d’être gagnée !