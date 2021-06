Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a un gros coup à jouer pour Varane !

Publié le 17 juin 2021 à 10h30 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane voudrait changer d'air dès cet été. Dans cette optique, Florentino Pérez pourrait laisser filer son numéro 5 en cas de bonne offre. Leonardo et le PSG savent désormais ce qu'ils leur reste à faire pour s'offrir le champion du monde français lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane ne penserait pas du tout à prolonger avec le Real Madrid. Au contraire, le champion du monde français voudrait faire ses valises et rejoindre un tout nouveau club. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, ainsi qu'à plusieurs écuries de Premier League. De son côté, le Real Madrid ne fermerait pas la porte au départ de Raphaël Varane. Toutefois, Florentino Pérez ne compterait pas céder son numéro 5 à n'importe quel prix.

Raphaël Varane vendu si la bonne offre arrive ?