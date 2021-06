Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Messi, Haaland, ce que dit l’opération Ronaldo

Publié le 17 juin 2021 à 7h20 par La rédaction

Si l’on en croit les médias italiens, le PSG a nettement accéléré sur la piste Cristiano Ronaldo. Analyse.

Selon la Gazzetta Dello Sport , Cristiano Ronaldo aurait tranché en faveur du Paris Saint-Germain, qui constitue aujourd’hui sa priorité, tant par le challenge sportif qu’il présente que par le contrat qu’il propose, autour de 30 millions par an, au niveau de celui qu’il perçoit à la Juve.

Les conséquences d’un choix

Le Paris Saint-Germain a donc nettement accéléré sur la piste Cristiano Ronaldo ces derniers temps. Cela tend à apporter la confirmation que le PSG a intégré qu’il n’aurait pas Lionel Messi. Et aussi, cela pourrait laisser penser que du côté de Paris, on anticipe désormais un transfert de Kylian Mbappe au Real Madrid. Cela tend également à confirmer qu’au sein du PSG, on vise à terme une offensive sur Elring Haaland, car en choisissant Ronaldo, le club de la capitale versera au maximum un petit transfert, de quoi se garder une capacité d’investissement pour Haaland l’an prochain…