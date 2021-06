Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti à l’origine d’un premier problème avec Wijnaldum ?

Publié le 17 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Luis Fernandez craint que l'international néerlandais ne soit pas très complémentaire avec Marco Verratti.

Très actif en coulisses, le PSG a déjà bouclé une première recrue estivale. Georginio Wijnaldum a effectivement signé au PSG libre suite à la fin de son contrat à Liverpool. Un très joli coup pour le club de la capitale qui récupère un joueur expérimenté et confirmé sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et pourtant, Luis Fernandez affiche un premier doute sur son association avec Marco Verratti.

«Wijnaldum ne peut pas jouer avec Verratti»