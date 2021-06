Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG déjà passé à l'action pour Sergio Ramos ?

Publié le 17 juin 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2021 à 8h44

C’est désormais officiel, Sergio Ramos va bien quitter le Real Madrid cet été, le défenseur espagnol va faire ses adieux au club ce jeudi après-midi. Si le club madrilène a tout tenté pour conserver son capitaine emblématique, Sergio Ramos aurait déjà trouvé un nouveau défi à relever.

Sergio Ramos et le Real Madrid, c'est fini. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue va partir librement et gratuitement cet été. Le club madrilène et Carlo Ancelotti n’auront pas réussi à convaincre la légende du club de rester, et doivent donc maintenant se concentrer sur l’avenir et la refonte de l’effectif. Via un communiqué publié sur son site internet, le Real Madrid a annoncé la nouvelle ce mercredi soir, précisant que Sergio Ramos allait faire ses adieux ce jeudi à 12h30. Si la rupture est donc officialisée, Sergio Ramos aurait déjà trouvé une porte de sortie avec une offre intéressante proposée.

Ramos aurait déjà une offre intéressante