Mercato - Real Madrid : L'énorme échec d'Ancelotti avec Sergio Ramos !

Comme l'a annoncé le Real Madrid sur son site officiel, Sergio Ramos va faire ses adieux au club ce jeudi après-midi. Carlo Ancelotti aurait tenté le tout pour le tout pour conserver son capitaine, mais ce dernier aurait préféré se lancer un tout nouveau défi.

Sergio Ramos et le Real Madrid, c'est fini. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue va partir librement et gratuitement cet été. Via un communiqué publié sur son site internet, le Real Madrid a annoncé la nouvelle ce mercredi soir, précisant que Sergio Ramos allait faire ses adieux ce jeudi à 12h30. « Jeudi 17 juin à 12h30, aura lieu un événement institutionnel d'hommage et d'adieux pour notre capitaine Sergio Ramos, avec la présence de notre président Florentino Pérez. Dans la foulée, Sergio Ramos comparaîtra devant les médias en conférence de presse » , peut-on lire.

Tout juste arrivé sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait tout tenté pour retenir Sergio Ramos, en vain. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce mercredi soir, le technicien italien aurait essayé de convaincre son capitaine de rester, mais le vétéran de 35 ans ne se serait pas laissé persuadé, préférant donner une nouvelle trajectoire à sa carrière.

Sergio Ramos will leave Real Madrid and tomorrow will be his farewell in press conference, as @jpedrerol and @jfelixdiaz reported. ⚪️ #RealMadridThe decision has been made - Carlo Ancelotti tried to convince him but Ramos wanted something new. #SergioRamos