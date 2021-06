Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos va lâcher une bombe sur son avenir !

Publié le 16 juin 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid. Alors qu'il n'a pas trouvé d'accord contractuel avec Florentino Pérez, le capitaine merengue va annoncer son départ ce jeudi après-midi.

Après 16 saisons de règne avec le Real Madrid, Sergio Ramos était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, le vétéran de 35 ans peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Et alors qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction, Sergio Ramos est désormais condamné à quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, il va annoncer la fin de son histoire avec la Maison-Blanche ce jeudi.

Sergio Ramos quitte le Real Madrid

Selon les informations de Josep Pedrerol, journaliste d' El Chiringuito , et de Marca , Sergio Ramos ne va plus porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Alors qu'il ne s'est pas entendu avec Florentino Pérez, le capitaine merengue va annoncer son départ à la Ciudad Deportiva de Valdebebas jeudi à 12h30. Via un communiqué, le Real Madrid a confirmé la nouvelle dans la foulée sur son site internet. « Jeudi 17 juin à 12h30, aura lieu un événement institutionnel d'hommage et d'adieux pour notre capitaine Sergio Ramos, avec la présence de notre président Florentino Pérez. Dans la foulée, Sergio Ramos comparaîtra devant les médias en conférence de presse » , peut-on lire sur le communiqué du club madrilène. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination du défenseur espagnol.