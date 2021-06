Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une dernière chance pour Longoria avec ce crack de Ligue 2 ?

Publié le 16 juin 2021 à 20h10 par A.C.

Très performant en Ligue 2 cette saison sous les couleurs du TFC, Amine Adli est très apprécié par l’Olympique de Marseille.

Pablo Lognoria semble travailler sur plusieurs dossiers à l’étranger, mais il reste attentif aux jeunes talents français. C’est le cas d’Amine Adli, qui a crevé l’écran avec le TFC et plairait énormément au président de l’Olympique de Marseille. Au printemps, une arrivée semblait plus que probable, mais la situation a radicalement changé ces dernières semaines. Le talents d’Adli semblent en effet avoir traversé les frontières de la Ligue 1 et en Italie, le Milan AC serait déjà tout proche d’un accord pour recruter la pépite du TFC.

Castillejo bloque tout pour Adli