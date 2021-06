Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Longoria a fait son choix !

Publié le 15 juin 2021 à 10h30 par D.M.

L'OM suivrait les prestations d'Amine Adli depuis le dernier mercato hivernal. Mais le joueur de Toulouse voudrait rejoindre un club étranger et apprécierait le projet présenté par les dirigeants du Milan AC.

Agé seulement de 21 ans, Amine Adli a effectué une grande saison sous le maillot de Toulouse et a été même sacré meilleur joueur de Ligue 2. Afin de poursuivre sa progression, le milieu devrait rejoindre un club plus huppé lors de ce mercato estival. Depuis la fin du marché hivernal, l’OM essaierait de le recruter, sans succès. Finalement, Amine Adli devrait se rendre à l’étranger et plus précisément en Italie.

Amine Adli proche du Milan AC ?