Mercato - OM : Une incroyable opération à l'étude pour ce crack de Serie A !

Publié le 14 juin 2021 à 22h10 par D.M.

Intéressé par Giacomo Raspadori, également annoncé à l'OM, l'Inter pourrait proposer un échange à Sassuolo pour boucler cette opération.

Passé par la Juventus, Pablo Longoria pourrait bien piocher en Serie A pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Selon la Gazzetta dello Sport , le président de l’OM aurait formulé une première offre à Jorge Mendes pour tenter d’arracher au Milan AC Rafael Leao. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais a aussi coché le nom de Jérémie Boga, qui souhaite changer d’air lors de ce mercato estival. Mais l’international ivoirien ne serait pas le seul joueur de Sassuolo à être suivi par Pablo Longoria.

L'Inter pourrait procéder à un échange