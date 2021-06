Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 15 juin 2021 à 23h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos reste toujours incertain, une chose semble en tout cas sûre : il ne retournera pas au FC Séville.

Le temps passe et Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Bien que la tendance se soit inversée dernièrement, l’Espagnol se rapprochant d’un nouveau bail avec la Casa Blanca, rien n’est encore officiel. Par conséquent, un départ libre à la fin du mois est donc une réelle option pour Sergio Ramos. Mais pour aller le capitaine merengue ? Alors qu’il a surtout été question d’un départ vers le PSG, en Espagne, on a également évoqué un retour au FC Séville, où il a été formé et s’est révélé aux yeux du grand public.

Le FC Séville, c’est non !