Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout serait bouclé pour Sergio Ramos !

Publié le 15 juin 2021

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos devrait finalement prolonger au Real Madrid en acceptant les exigences de Florentino Pérez.

Libre à l’issue du mois, Sergio Ramos reste dans le flou pour son avenir. Alors que le défenseur de 35 ans discute depuis plusieurs mois avec la direction du Real Madrid pour une prolongation de contrat, la position des deux camps a pendant longtemps été très éloignée, de quoi imaginer la fin de l’aventure merengue pour Sergio Ramos, d’autant que de prestigieux prétendants surveilleraient de près la situation, à l’instar du PSG et de Manchester City. Mais ces dernières semaines, le joueur et son club semblent s’être rapprochés. AS indiquait récemment que Florentino Pérez aurait rencontré le capitaine du Real Madrid pour tenter de trouver une issue favorable aux négociations, et cela devrait porter ses fruits.

Sergio Ramos prêt à prolonger aux conditions de Florentino Pérez