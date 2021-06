Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 15 juin 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que son contrat au Real Madrid expire le 30 juin, Sergio Ramos saurait maintenant ce qu’il lui reste à faire s’il souhaite vraiment rester au sein du club de la capitale espagnole.

Arrivé en provenance du Séville FC en 2005, Sergio Ramos pourrait avoir disputé sa dernière saison sous la tunique blanche du Real Madrid. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international espagnol n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour renouveler son bail. Depuis des mois, les discussions se heurtent aux positions inflexibles des deux parties : les Merengue lui offriraient un contrat d’un an avec un salaire diminué de 10%, quand Sergio Ramos demanderait un renouvellement de deux ans sans diminution de salaire. Le dossier est donc dans l’impasse, mais ce n’est pas pour autant qu’il pourrait d’ores et déjà être réglé.

Sergio Ramos doit faire un pas vers le Real Madrid pour prolonger