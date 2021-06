Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion décisive dans le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 14 juin 2021 à 13h45 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos pourrait partir librement cet été et rejoindre un nouveau club. Alors que le PSG et Manchester City seraient à l'affût, une nouvelle réunion entre Sergio Ramos et Florentino Pérez aurait lieu ce lundi. Un rendez-vous qui pourrait sceller définitivement l'avenir du capitaine merengue.

Plus les jours passent et plus Sergio Ramos s'éloigne du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue pourrait partir librement et gratuitement de la Maison-Blanche . Conscients de la situation de Sergio Ramos, le PSG et Manchester City seraient en embuscade, prêts à accueillir le joueur les bras ouverts s'il ne prolonge pas. Toutefois, les espoirs de Leonardo et de Pep Guardiola pourraient être brisés très prochainement.

Une nouvelle rencontre au sommet entre Sergio Ramos et Florentino Pérez ?