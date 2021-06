Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un incroyable coup de balai... au Real Madrid ?

Publié le 14 juin 2021 par Arthur Montagne

Priorité du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Une situation qui interpelle d'autant plus qu'il ne devrait pas trancher avant la fin de l'Euro. Mais le club merengue va devoir sérieusement s'activer pour réussir à boucler cette opération.

L'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin 2022, n'en finit plus de faire parler. Ces derniers jours, dans les colonnes de L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se montre catégorique à ce sujet : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente . » Un message très clair qui tranche toutefois avec le discours de Kylian Mbappé, bien moins affirmatif. « Je vais répondre. Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG », confiait-il en conférence de presse. Il va donc falloir attendre la fin de l'Euro afin de connaître la décision de Kylian Mbappé qui reste une priorité pour le Real Madrid.

Le salaire de Mbappé pose problème pour le Real Madrid

Cependant, entre vouloir et pouvoir, il y a un écart important que le Real Madrid aura peut-être du mal à franchir cet été à cause de la crise actuelle. En effet, selon les informations de AS , le PSG a proposé un salaire annuel estimé à 30M€ pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Le club merengue devra donc probablement s'aligner sur cette proposition pour le recruter. Et c'est bien là le problème puisqu'au-delà de créer d'importants écarts de rémunérations au sein du vestiaire et de la santé financière du Real Madrid, le règlement de La Liga sera également un frein. Et pour cause, la Ligue espagnole contrôle la masse salariale des clubs et celle du Real Madrid, estimée à 414M€ est la plus élevée du championnat ibérique. Par conséquent, le club merengue ne peut pas dépasser 473,3M€ de dépenses salariales annuelles selon les calculs de la Liga. Certes, cela laisse de la place pour les 30M€ de Kylian Mbappé, mais alors que David Alaba s'est déjà engagé avec un salaire estimé à 12M€ par an, le Real Madrid flirterait avec la limite autorisée et n'aurait plus aucune marge de manœuvre pour recruter d'autres joueurs. La solution passe donc pas les ventes.

Une vague de départ est déjà prévue