Mercato - PSG : Le Real Madrid face à un obstacle colossal pour Mbappé ?

Publié le 14 juin 2021 à 12h45 par A.M.

Bien que Kylian Mbappé soit toujours la grande priorité du Real Madrid, le club merengue a conscience qu'il sera difficile de s'aligner sur le salaire que lui propose le PSG.

« Je vais répondre. Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG ». Bien que Kylian Mbappé ait révélé n'avoir jamais réclamé de joueur pour signer sa prolongation de contrat, les doutes concernant son avenir subsistent de ne seront probablement pas réglés avant la fin de l'Euro. En attendant, le Real Madrid continue de faire de l'attaquant du PSG sa priorité pour cet été alors que son contrat s'achève le 30 juin.

La limite salariale imposée par la Liga complique le dossier Mbappé

Cependant, compte tenu de la situation économique, le Real Madrid va devoir s'organiser et risque d'avoir dû mal à s'aligner sur le salaire qu'offre le PSG à Kylian Mbappé, à savoir environ 30M€ par an. Et pour cause, La Liga contrôle les masses salariales des clubs espagnols et cette saison, celle du Real Madrid est la plus élevée avec 414M€. Hors, la Ligue espagnole impose des limites et le club merengue ne doit pas dépasser 473,3M€ de dépenses salariales par an. Bien évidemment, cela laisse de la place pour payer les revenus de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid se rapprocherait dangereusement de la limite et ne se laisserait plus aucune marge de manœuvre pour recruter d'autres joueurs. Autrement dit, le club merengue va devoir alléger drastiquement sa masse salariale pour s'offrir Kylian Mbappé.