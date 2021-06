Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour Laporta dans ce dossier prioritaire !

Publié le 14 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que Júnior Firpo est annoncé sur le départ, le FC Barcelone est à la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Jordi Alba. Les dirigeants barcelonais multiplieraient les pistes en cas d'échec avec José Gayà.

Ronald Koeman veut se renforcer sur toutes les lignes. Le FC Barcelone a déjà enregistré 3 nouvelles recrues avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric García et Emerson Royal. Après l'échec dans le dossier Georginio Wijnaldum, qui a finalement rejoint le PSG, Joan Laporta pourrait rapidement boucler le dossier Memphis Depay. Avec Júnior Firpo en partance et un Jordi Alba vieillissant, les Barcelonnais souhaiteraient désormais se renforcer au poste d'arrière gauche.

Gayà trop cher, d'autres pistes à l'étude