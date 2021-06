Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant ne lâche rien pour cet indésirable du Barça !

Publié le 14 juin 2021 à 7h00 par La rédaction

Cet été, le Barça veut dégraisser. Junior Firpo est sur la liste des transferts et serait suivi par l’AC Milan. Et si les Italiens avaient perdu du terrain, ils continueraient de négocier avec Barcelone malgré tout.

Pour acheter, vendre est une priorité. C’est la devise de Joan Laporta pour cet été. Le président du Barça, très ambitieux, doit absolument se séparer de ses indésirables s’il veut acheter lors de ce mercato. Parmi eux, on retrouve Junior Firpo. L’AC Milan le suit, mais le club italien demanderait un prêt alors que le Barça souhaiterait absolument le vendre. Et d’après Mundo Deportivo , le club catalan écarterait cette option lombarde car il a besoin de liquidités.

Les pourparlers continuent entre Barcelone et Milan

Mais les Milanais ne comptent pas abandonner si vite. En effet, selon Gianluca Di Marzio, les pourparlers entre Barcelone et l’AC Milan continueraient. Malgré tout, le club italien n’est pas seul sur le dossier comme l'a indiqué la presse catalan ce dimanche. West Ham et Southampton se seraient immiscés dans la course et les deux clubs anglais seraient prêts à acheter le latéral espagnol. À suivre...