Mercato - Barcelone : Un terrible coup préparé par Ousmane Dembélé ?

Publié le 14 juin 2021 à 9h00 par A.D.

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2022, Ousmane Dembélé devrait rencontrer sa direction ce mardi pour évoquer son avenir et une prolongation. Toutefois, Joan Laporta ne serait pas confiant sur ce dossier, car il soupçonnerait son numéro 11 de ne pas vouloir rempiler pour pouvoir partir librement l'été prochain et toucher une prime à la signature XXL.

Arrivé à l'été 2017 au Barça pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas vraiment rempli sa mission. Fortement handicapé par ses blessures à répétition, le champion du monde français n'a pas vraiment pu démontrer toute l'étendue de son talent depuis son arrivée au FC Barcelone. Et alors qu'il semble avoir laissé derrière lui ses pépins physiques, Ousmane Dembélé pourrait déjà prendre le large. En effet, l'ancien du Borussia Dortmund sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et pourrait faire ses valises dès cet été s'il ne prolonge pas très vite. Et malheureusement pour le Barça, un renouvellement ne serait pas vraiment la tendance actuelle pour Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé compterait partir librement à l'été 2022