Mercato - PSG : Le Qatar affronte une menace colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 14 juin 2021 à 8h16

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, les dirigeants qataris doivent néanmoins se heurter à la menace Real Madrid qui reste une option dans l’esprit de l’attaquant français.

Interrogé dimanche en conférence de presse à quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France dans cet Euro, face à l’Allemagne, Kylian Mbappé n’a pas échappé à une question concernant son avenir au PSG et une éventuelle prolongation de contrat : « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe », a tout simplement lâché l’attaquant tricolore, refusant donc toujours de clarifier les choses sur son avenir au PSG. Et pour cause, Mbappé garde un autre club dans le coin de sa tête…

Mbappé pense toujours au Real Madrid