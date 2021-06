Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup dur pour ce dossier chaud de Longoria...

Publié le 14 juin 2021 à 7h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille souhaiterait mise gros sur Rafael Leao, attaquant du Milan AC passé notamment par le LOSC.

Avec le possible départ de Arkadiusz Milik, à l’Olympique de Marseille on multiplie les pistes en attaque. La presse italienne parle notamment d’un intérêt de Pablo Longoria pour Giacomo Raspadori, pépite de Sassuolo et surprise de la liste de Roberto Mancini à l’Euro. Mais le président de l’OM suivrait également un ancien pensionnaire de Ligue 1. Il s’agirait de Rafael Leao, qui pourrait quitter le Milan AC au cours du mercato estival, pour une somme comprise entre 25 et 30M€.

Plutôt la Premier League pour Leao ?