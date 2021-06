Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le coup de gueule retentissant de Zidane sur son départ !

Publié le 14 juin 2021 à 8h30 par La rédaction

Depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane fait face à beaucoup de questions concernant sa fameuse lettre ouverte. Et le technicien français commence à être légèrement agacé.

Il y a quelques jours maintenant, Zinédine Zidane a annoncé son départ du Real Madrid dans une lettre ouverte publiée par le média espagnole AS . Dedans, le technicien français critiquait le manque de soutien de la part de sa direction, étant constamment remis en question pour ses décisions. Ainsi, alors qu’il lui restait encore un an de contrat, le désormais ex-entraîneur des Merengue a préféré claquer la porte. Mais maintenant, l’ancien numéro 10 français est inondé de questions depuis son départ du Real Madrid, notamment à propos de cette fameuse lettre. Et cela commence à l’irriter.

« Vas-tu poser les mêmes questions? Ton travail est honteux »