Real Madrid : Zidane décisif pour le retour de Benzema ? La réponse de Deschamps !

Publié le 12 juin 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Didier Deschamps est revenu sur le retour de Karim Benzema et a précisé qu'il n'avait pas évoqué ce sujet avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane.

Karim Benzema n’avait plus porter le maillot de l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Mis à l’écart en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi en raison de ses propos polémiques dans les colonnes de Marca en 2016 (« Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France »), l’attaquant du Real Madrid a, de nouveau, enfilé le maillot brodé du coq le 2 juin dernier pour défier le Pays de Galles, mais aussi la Bulgarie ce mardi. Le joueur de 33 ans avait du mal à cacher son bonheur après son retour : « Ce retour en Bleu me procure de la fierté, beaucoup de fierté, beaucoup de joie, l'envie de jouer ». Auteur de 23 buts en Liga cette saison, Benzema devrait être l’un des hommes forts de Didier Deschamps lors de l’Euro, qui débutera le 15 juin pour l’équipe de France avec une rencontre face à l’Allemagne. Mais pourquoi Didier Deschamps a-t-il décidé de rappeler Karim Benzema ? Interrogé par la presse étrangère ce samedi, le sélectionneur a justifié sa décision.

« Si j'avais su qu'il y aurait des problèmes, je ne l'aurais pas appelé »

Dans un entretien à Sportweek, Didier Deschamps est revenu, longuement, sur sa décision de rappeler Karim Benzema : « Il était essentiel de se revoir et de parler longuement de ce qui s'était passé et de bien d'autres choses. Mais ce que nous nous sommes dit reste entre nous. Il n'y avait pas de problème avec Giroud. Tout le monde a accueilli Karim naturellement car si j'avais su qu'il y aurait des problèmes, je ne l'aurais pas appelé. Nous ne sommes pas moins forts sans lui, mais j'étais conscient que nous serions plus forts avec lui. C'est un joueur qui nous donne différentes options en attaque, il nous permet de marquer et il marque des buts. Il s'intègre peu à peu au groupe ». Et le sélectionneur l’assure : le désormais ancien entraîneur de Karim Benzema au Real Madrid, Zinédine Zidane, n’a pas mis son nez dans ses affaires.

Zidane n'a pas évoqué le retour de Benzema avec Deschamps