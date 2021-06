Foot - Real Madrid

Real Madrid : Emmanuel Macron s’enflamme pour le retour de Benzema en équipe de France !

Publié le 10 juin 2021 à 20h00 par La rédaction

Près de trois semaines après l’annonce du retour de Karim Benzema en sélection, Emmanuel Macron s’est exprimé sur le sujet.

Invité surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, Karim Benzema entend son nom partout. Il faut dire qu’après presque six ans sans avoir mis un pied à Clairefontaine, plus grand monde ne pouvait imaginer un retour sous l’ère Deschamps. Mais les deux hommes ont discuté et KB9 a fait son retour. Majoritairement, les Français se sont réjouis de cette décision. Et le dernier en date n’est pas n’importe lequel…

«Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix»