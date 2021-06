Foot - Real Madrid

Real Madrid : La joie de Karim Benzema pour son grand retour chez les Bleus !

Publié le 6 juin 2021 à 12h00 par D.M.

De retour en équipe de France après une absence de près de six ans, Karim Benzema n'a pas caché son bonheur de retrouver la sélection et de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour disputer l'Euro.

Le 18 mai dernier, Didier Deschamps dévoilait sa liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro et prononçait le nom de Karim Benzema. Un retour dévoilé par plusieurs médias quelques heures avant l’annonce et qui avait surpris énormément d’observateurs. Impliqué dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema avait par la suite accordé un entretien à Marca dans lequel il indiquait que « Deschamps avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France » pour expliquer sa non-sélection pour l’Euro 2016. Une sortie lourde de conséquences pour Didier Deschamps, qui avait vu sa maison être taguée du mot « raciste » . Depuis leur relation était fraîche, mais les deux hommes ont décidé d’enterrer la hache de guerre et de mettre les choses à plat.

« Je me sens le plus heureux du monde »