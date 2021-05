Foot - Real Madrid

Real Madrid : Didier Deschamps en rajoute une couche sur le grand retour de Benzema !

Publié le 31 mai 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Actuellement à Clairefontaine pour préparer l'Euro, Didier Deschamps s'est, de nouveau, confié sur le grand retour de Karim Benzema en équipe de France.

L’attente a été interminable, mais Karim Benzema a pu enfin retrouver l’équipe de France. Mis à l’écart depuis que son nom ait circulé dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi depuis ses propos polémiques accordés à Marca en 2016 (« Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France »), l’attaquant du Real Madrid a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, qui débutera le 11 juin prochain. Présent en conférence de presse ce dimanche, le joueur n’a pas caché son bonheur et a tenu à remercier son sélectionneur : « Stressé, non ! Super content d'être là, de revenir en équipe de France, ça se passe bien. L’adaptation est parfaite, il y a du beau jeu sur le terrain, comme j'aime. J’ai fait connaissance des autres joueurs, j'espère que ça va continuer. Je suis pressé de commencer un match. (...) On sent un groupe posé, c'est quand même un groupe qui a été champion du monde, on sent que ce sont des gagnants. Je viens de débuter les entraînements, le niveau est très, très haut. Je m'entends bien avec tout le monde. Au début, j'étais un peu plus avec Varane mais je connaissais pas mal de joueurs, ça se passe très bien. Je pense que je lui ai déjà dit. Vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier (éclats de rire dans la salle de presse). Mais on a déjà eu une discussion, ça a été dit. Je suis super content d'être ici ». Mais pourquoi Deschamps a-t-il décidé de rappeler Benzema, dont le dernier match chez les Bleus remonte au 8 octobre 2015 ? Le champion du monde 1998 a, une nouvelle fois, justifié son choix.

« Il en avait besoin et moi aussi »

Ce lundi, Didier Deschamps était l’invité de Top Of The Foot sur RMC et s’est expliqué sur son choix avec Karim Benzema. Il faut dire que la relation entre les deux hommes n’a pas toujours été au beau fixe. Suite à l’entretien de l’attaquant diffusé dans la presse espagnole en 2016, la maison du sélectionneur français avait été taggué du mot « raciste ». Afin de mettre les choses à plat, Deschamps s’est rendu en Espagne afin de discuter avec le joueur. « C’était la condition première. Sans ça, rien n’était possible de son côté comme du mien » a-t-il confié. « Il en avait besoin et moi aussi. Ce sont les évolutions qui font que… Je prends le temps, il y a des plus, des moins. Il y a ce que je ressens par rapport à mon groupe, pas par rapport à moi. Mon cas personnel peut être impacté puisque c’est ma responsabilité. Pourquoi ça ne s’est pas fait avant ? Ça ne s’est pas avant mais ça s’est fait. Si ça (la sélection de Benzema, ndlr) s’est fait, c’est que la conversation s’est bien passée ». Toutefois, Deschamps n’a pas voulu révéler la teneur de cette entrevue : « J’avais un ressenti, la réunion a duré longtemps. Karim a dit certaines choses assez fortes puisqu’au bout de trois minutes, tout est redevenu normal. Ça a duré très longtemps, deux bonnes heures . »

« Je ne fais que des choix sportifs »