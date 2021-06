Foot - Real Madrid

Real Madrid : Griezmann se prononce sur le grand retour de Karim Benzema !

Publié le 10 juin 2021 à 11h00 par T.M.

Alors que Karim Benzema a retrouvé l’équipe de France ces dernières semaines, Antoine Griezmann, qui le côtoie désormais au quotidien, s’est confié sur le retour du buteur du Real Madrid en sélection.

Il aura donc fallu attendre plus de 5 ans pour revoir Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France. Alors que le buteur du Real Madrid était en froid avec Didier Deschamps, les deux hommes se sont expliqués et finalement, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Benzema pour disputer cette Euro. Depuis quelques semaines désormais, KB9 a retrouvé les joies de la sélection et de Clairefontaine. L’occasion pour Antoine Griezmann de se confier sur ce grand retour de l’attaquant du Real Madrid.

« J’ai été surpris, évidemment, mais aussi heureux »