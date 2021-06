Foot - Real Madrid

Real Madrid : Olivier Giroud lâche ses vérités sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 6 juin 2021 à 18h30 par La rédaction

Après avoir effectué plusieurs déclarations au sujet de Karim Benzema, Olivier Giroud a eu l'occasion de revenir sur le sujet ce dimanche lors de la conférence de presse d'avant match face à la Bulgarie, rencontre qui aura lieu ce mardi.

Il y a plusieurs mois déjà, lors du premier confinement, Karim Benzema s'était exprimé dans un live Instagram avec l'influenceur marseillais Mohammed Henni sur le fait qu'Olivier Giroud soit sélectionné en Équipe de France et pas lui : « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. » Une comparaison qui reste encore dans toutes les têtes à ce jour et qui a fait son grand retour lorsque Didier Deschamps a annoncé sa liste des 26 pour l'Euro qui aura lieu cet été.

« Je l'inviterai sur un circuit de kart si on gagne l'Euro »

En effet, les deux attaquants vont être amenés à cohabiter de nouveau ensemble pendant plusieurs semaines pour ce tournoi et la question a été posée à Olivier Giroud sur le fait de savoir si les deux joueurs avaient reparlé de cette comparaison depuis le retour en Équipe de France de Karim Benzema : « Est-ce qu'on a discuté avec Benzema de l'affaire de la F1 ? On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, peut-être que ça arrivera, ça me fait sourire. Je n'ai aucune rancune par rapport à cela. Cela me ferait plaisir de profiter avec lui peut-être après l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de kart si on gagne l'Euro (sourire). » a répondu l'attaquant de Chelsea lors de la conférence de presse d'avant match face à la Bulgarie.

« Comme vous devez le savoir, il ne m'a pas prévenu du retour de Karim, j'estime qu'il est le seul décisionnaire »