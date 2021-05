Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ben Arfa, Nasri... Ce terrible message de Benzema !

Publié le 31 mai 2021 à 23h55 par La rédaction

Interrogé récemment sur plusieurs joueurs de sa génération, Karim Benzema est revenu sur les carrières de Samir Nasri, Hatem Ben Arfa ou encore Jérémy Menez.