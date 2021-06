Foot - Real Madrid

Real Madrid : Olivier Giroud met les choses au clair avec Karim Benzema !

Publié le 6 juin 2021 à 17h10 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant le match de mardi contre la Bulgarie, Olivier Giroud s'est exprimé sur sa nouvelle relation avec Karim Benzema qui l'avait comparé à un karting durant le premier confinement.

L'histoire date d'il y a un an désormais mais la comparaison faite par Karim Benzema envers Olivier Giroud est encore dans toutes les têtes. Durant le premier confinement, l'attaquant du Real Madrid avait comparé le joueur de Chelsea à un simple karting quand lui se voyait plutôt comme une Formule 1. À présent, les deux hommes vont devoir collaborer puisque Benzema est de retour en Équipe de France, cinq ans après l'avoir quittée, et Olivier Giroud à de nouveau été appelé par le sélectionneur pour disputer l'Euro cet été.

« Je l'inviterai sur un circuit de kart si on gagne l'Euro »