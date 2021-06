Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le message fort de Giroud sur le retour de Benzema !

Publié le 5 juin 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2021 à 19h05

Interrogé sur Karim Benzema, Olivier Giroud a évoqué le retour de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus.

Le grand retour de Karim Benzema en équipe de France a fait énormément parler, et plus particulièrement ses retrouvailles avec Olivier Giroud. Lors d'une sortie sur Instagram durant le confinement l'année dernière, l'attaquant du Real Madrid s'était fait remarquer avec une punchline qui avait fait le tour du monde : « On ne confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui. Je sais que je suis la F1 ». Interrogé sur le sujet, Olivier Giroud se montre toutefois satisfait du retour de Benzema chez les Bleus .

« Je l’ai bien vécu, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France »