Real Madrid : Karting, F1... L'énorme sortie de Giroud sur la punchline de Benzema !

Publié le 4 juin 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Ecarté de l'équipe de France pendant plus de cinq ans, Karim Benzema avait lâché une punchline sur Olivier Giroud, avec qui on ne cesse de le mettre en concurrence. Alors que la star du Real Madrid a fait son retour en Bleu, le buteur de Chelsea a évoqué avec le sourire la sortie de son coéquipier en sélection.

Contraint de regarder les matchs de l'équipe de France depuis sa télévision lors des cinq dernières années, Karim Benzema était lassé d'être mis en concurrence avec Olivier Giroud et l'a fait clairement savoir en mars 2020, soit il y a un peu plus d'un an. Lors d'un live sur Instagram , le buteur du Real Madrid a expliqué à sa manière que son compatriote et lui n'appartenaient pas à la même catégorie de joueurs. « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas 'Ouah dinguerie et tout'… Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l'équipe de France » , a développé Karim Benzema.

«Il n'y a aucune raison de se taper dessus avec Karim»

Pour aller chercher le doublé Mondial-Euro, Didier Deschamps a décidé de revenir sur sa décision concernant Karim Benzema. Cinq ans et demie après sa dernière sélection, le vétéran de 33 ans fait son retour en Bleu . Un retour que Didier Deschamps n'a eu de cesse d'expliquer, et notamment une énième fois ce vendredi sur BFM TV . « (Son intégration s'est faite) naturellement. Je le dis en toute sincérité, il a été avec ces joueurs sous ce maillot, ou en club. Il a eu l'occasion de parler avec eux, c'est un non sujet. Si j'ai pris cette décision [de le faire revenir], c'est bien parce que j'ai mesuré qu'il n'y avait aucun problème. J'ai toujours agi comme ça [dans l'intérêt de l'équipe de France]. L'équipe est au-dessus de tout », a précisé Didier Deschamps.

«On ira fêter ça tous les deux sur un circuit en karting»